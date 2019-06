‘Estadão Notícias’: Reforma “dos sonhos” está condenada? Ouça análise em edição do podcast

O relator da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, Samuel Moreira (PSDB-SP), apresentou seu parecer em relação ao texto enviado pelo governo. O novo documento traz algumas mudanças em relação a proposta original, e uma economia menor do que aquela prevista pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

Pontos como aposentadoria rural, capitalização e benefícios para idosos pobres foram alterados. Para analisar o texto, conversamos com a colunista do Estadão Cida Damasco sobre o assunto. Além disso, o editor do BR18, Marcelo de Moraes, fala sobre o processo de tramitação do texto no Congresso. Ouça no player abaixo:

