‘Estadão Notícias’: Reforma passou, e agora?

Os ganhos com a aprovação da reforma da Previdência são de grande relevância e, sem dúvida, vão ajudar o Brasil no equilíbrio das contas públicas. Os desafios da agenda econômica, porém, ainda pedem mais avanços. E agora: quais são as próximas prioridades ? As outras reformas estruturantes, a tributária e a administrativa, terão vez no Planalto e no Parlamento?

Edição de hoje do ‘Estadão Notícias’ discute os cenários pós-Previdência com as participações do editor de Economia, Alexandre Calais, o economista Silvio Campos Neto (Tendências Consultoria) e o cientista político Carlos Melo (Insper). Ouça no player acima.

OUÇA O ‘ESTADÃO NOTÍCIAS’ TAMBÉM NO YOUTUBE

Todas as edições deste podcast também são publicadas no canal do Estadão no Youtube. Para ouvir gratuitamente nesta plataforma, é só clicar aqui.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.

(Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)