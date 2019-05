‘Estadão Notícias’: Repórteres do ‘Estado’ contam bastidores da apuração que revelou diploma falso de Harvard da cientista Joana D’Arc

A história de superação que conhecemos da pesquisadora brasileira Joana D’Arc Félix de Sousa, motivo de dezenas de prêmios e projeções midiáticas, não é tão perfeita quanto parece. Em apuração dos repórteres Felipe Resk e Renata Cafardo, se descobriu inúmeras inconsistências na trajetória e no currículo defendido pela professora. Ela ficou conhecida como o exemplo de quem venceu a pobreza para triunfar em Harvard, com direito a um pós-doutorado. A instituição, porém, não chancela a formação, além de garantir que o diploma apresentado à reportagem é falso. Uma cinebiografia vinha sendo gestada pela Globo Filmes para retratar a vida de Joana D’Arc.

Nesta edição do podcast, você vai ouvir o relato dos próprios repórteres sobre como foi conduzir essa investigação. Trechos da entrevista em que a própria pesquisadora é confrontada também serão apresentados neste programa. Ouça no player acima.

(Foto: Alex Silva/Estadão)