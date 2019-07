‘Estadão Notícias’: Retórica agressiva pode custar mandato de Bolsonaro? Ouça no podcast

As recentes – e virulentas – declarações de Jair Bolsonaro, colocando em dúvida crimes que ocorreram na época do regime militar, deram mais elementos para se questionar a real capacidade do presidente de ocupar o cargo de líder da nação. Ao apresentar uma versão sem fundamentos sobre a morte do pai do presidente da OAB, Bolsonaro causou revolta e espanto nos mais diversos setores da sociedade. A ponto da tese de um impeachment voltar a ganhar força. Afinal, quais podem ser as consequências para o presidente em face dessas declarações? A governabilidade está em risco? O Congresso pode reagir severamente no retorno do recesso?

Edição de hoje analisa o caso ouvindo a opinião da colunista do Estadão, Vera Magalhães; do cientista político Rafael Cortez; e do professor de Direito Constitucional da FGV, Rubens Glezer. Programa ainda traz depoimentos de quem carrega consigo as marcas da ditadura, como a do escritor Marcelo Rubens Paiva.

