‘Estadão Notícias’: Risco de paralisia do governo dificulta aliança de centro

Edição desta segunda-feira, 30, traz uma análise das perspectivas para os últimos oito meses do governo do presidente Michel Temer em meio a uma intensa e ainda imprevisível campanha eleitoral. O cientista político e professor da USP José Álvaro Moisés aponta alguns avanços na economia, mas ressalta erros políticos que fazem o governo correr o risco de uma paralisia. O especialista também comenta as negociações do presidente em torno de uma candidatura de centro à Presidência da República, como a recente reaproximação entre MDB e PSDB, que tem interesses e complicações regionais dificultando um acordo. Ouça no player abaixo:

Programa de hoje também volta avaliar o percurso jurídico que resta ao ex-presidente Lula na tentativa de evitar a prisão. Na próxima quarta-feira, o STF analisa o mérito de seu habeas corpus preventivo.

Programa também apresenta a agenda econômica da semana com a editora de economia da Agência Estado e colunista da Rádio Eldorado Silvia Araújo.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com.

AGORA ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão acabam de ganhar um novo canal de distribuição: o serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.