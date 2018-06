‘Estadão Notícias’: Rodrigo Maia pode complicar Temer na segunda denúncia

Governistas davam a vitória como fácil na Câmara dos Deputados, na tentativa de barrar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. O horizonte que se pinta, no entanto, não é tão cristalino quanto parece. A análise é do editor executivo do Estadão, Alberto Bombig. Ouvido pelo programa, ele diz que o maior perigo de revés no caso está no comportamento do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Soma-se a isso a resistência da base ao ministro da Secretaria de Governo, o tucano Antonio Imbassahy, a divisão do PSDB e o próprio fisiologismo do centrão. “Rodrigo Maia foi muito importante na primeira denúncia. Não foi um operador do Planalto, vamos dizer assim, mas não traiu”, argumenta Bombig. “Há muito medo de Maia ser picado pela ‘mosca azul’, como se diz no jargão político, e começar a trabalhar para ocupar a cadeira de Michel Temer”. Ouça a análise completa no player abaixo.

A edição de hoje do ‘Estadão Notícias’ também apresenta uma entrevista com o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin. Ele fala sobre pedido do juiz Sergio Moro para que a defesa prove que metade dos valores bloqueados ligados ao petista tem como origem a parte da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Outros assuntos são: os depoimentos de Antonio Palocci e as delações da JBS.

Na coluna de Andreza Matais, o mundo jurídico opina sobre a conduta de Raquel Dodge nas homologações de delações premiadas. Qual ritmo ela deve imprimir a partir de agora?

Para participar do ‘Estadão Notícias’ com sua opinião ou mensagem, mande um email para: podcast@estadao.com

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify (conhecida pelo acervo musical). Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de buscas. Ou pode clicar diretamente neste link.