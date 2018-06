‘Estadão Notícias’: Se as redes sociais dominarem as próximas eleições, candidatos com discurso mais extremista podem ser favorecidos, afirma especialista

Edição desta segunda-feira, 16, traz uma avaliação sobre a ascensão de candidatos com discurso mais extremista. Até que ponto a crise institucional e a descrença na classe política abrem caminho para os chamados “outsiders” que usam da retórica para se mostrarem como uma alternativa a velha política? Candidatos, como Jair Bolsonaro, tem reais chances de vencer ou será desidratado durante a campanha eleitoral? Para o cientista político e especialista em comportamento eleitoral Leonardo Barreto, algumas minorias se identificam com um discurso mais enérgico e que as redes sociais podem ter um papel decisivo no próximo pleito. Ouça no player abaixo:

Além disso, vamos falar sobre o fundo eleitoral de R$ 1 bilhão e 700 milhões para 2018. O especialista em direito eleitoral e professor do Centro Preparatório Jurídico (CPJUR) Savio Chalita diz que as novas regras devem concentrar o poder nas mãos de dirigentes partidários. Na área internacional, abordamos a tentativa do presidente da Bolívia Evo Morales de mudar a constituição do país e emplacar mais um mandato do seu governo. Em 2016, a população boliviana rejeitou a medida, mas o mandatário apelou para a Suprema Corte. O professor do curso de relações internacionais da FMU Thomas Olcese afirma que não há legitimidade na tentativa. E traremos a agenda econômica da semana com a editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, Sílvia Araújo.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify (conhecida pelo acervo musical). Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de buscas. Ou pode clicar diretamente neste link.