‘Estadão Notícias’: Segundo turno já está definido? Ouça análise!

A mais recente pesquisa do Ibope/Estadão/TV Globo, divulgada ontem, confirma, mais uma vez, as lideranças de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). A vantagem para o segundo pelotão, inclusive, aumentou. Para quem esperava que candidatura petista poderia sofrer um desgaste maior, ainda mais com o efeito da delação do ex-ministro Antonio Palocci, isso não se comprovou. Haddad subiu dois pontos. O resultado também parece frear a empolgação de “bolsonaristas” por uma vitória no primeiro turno, agora cada vez mais improvável. Episódio de hoje analisa estes números e projeções sobre a corrida presidencial numa conversa com o professor de filosofia da Faap, Luiz Bueno. “O voto racional é algo raro”, declara o especialista em entrevista.

A nossa série “De Olho Neles” chega hoje ao terceiro capítulo e apresenta a biografia e principais propostas do candidato do PSDB, Geraldo Alckmin.

Confira ainda o comentário de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!



Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.