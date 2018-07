‘Estadão Notícias’: Sem apoio do “blocão”, Ciro Gomes abre convenções partidárias

As convenções nacionais partidárias começam oficialmente nesta sexta-feira (20). Este é o momento em que as siglas definem seus planos para a campanha, no âmbito nacional e regional. O primeiro a fazer seu evento é o PDT, com o lançamento da candidatura do ex-ministro Ciro Gomes. A expectativa era de conseguir ostentar uma aliança com o “centrão”, de partidos como o DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade. Mas tudo indica que esse “blocão” vai mesmo rumar para a chapa do pré-candidato Geraldo Alckmin (PSDB). Aos pedetistas, resta agora tentar fechar com o PSB e, quiçá, com o PC do B, e assim firmar posição no campo da esquerda. Perde-se em tempo de TV, mas ganha-se em agenda programática. De Brasília, quem conta os detalhes desta convenção é o repórter Gilberto Amêndola. Ouça no player abaixo.

Na área econômica, edição de hoje do programa entra num debate que será vital nas eleições: por que o Brasil apresenta tantas dificuldades na geração de empregos? Conversamos sobre o assunto com o economista e professor da PUC-SP, Antônio Correa de Lacerda.

Na coluna “Direto ao Assunto”, José Nêumanne Pinto fala sobre o “mico da semana”.

