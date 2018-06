‘Estadão Notícias’: Situação de Temer ainda é muito grave, analisa Roberto Romano

Edição desta quinta-feira de feriado, 15, entrevista o professor de Ética e Filosofia da Unicamp, Roberto Romano, para debater o atual contexto do país, especialmente no âmbito do poder. Para Romano, Michel Temer enfrenta “o drama de todos os presidentes da República desde Getúlio Vargas”, fruto do modus operandi do sistema político brasileiro. “Um sistema que nem é plenamente presidencial nem parlamentar, e que exige essa compra permanente da base no Congresso”, avalia. Ouça no player abaixo.

O programa de hoje também conversa com um dos autores do impeachment contra o ministro do STF, Gilmar Mendes (protocolado ontem no Senado), e discute com um especialista a decisão do governo de tentar acabar com o refil de refrigerantes nas lanchonetes. Até que ponto o Estado pode interferir nessa questão?

