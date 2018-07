‘Estadão Notícias’: Sonho da prosperidade econômica cada vez mais adiado

Recessão profunda e recuperação lenta. Este é o retrato atual da economia brasileira. Segundo um estudo inédito da Fundação Getulio Vargas (FGV), o patamar do PIB (Produto Interno Bruto) de 2014 só será alcançado em 2020. Ou seja, serão ao menos quatro anos de crescimento abaixo do ideal. De acordo com a economista Silvia Matos, ouvida aqui pelo programa, este será o período mais longo de retomada desde os anos 80. Entre as causas apontadas pela analista está a grave situação fiscal do País, forte limitador para o governo na hora de buscar estímulos para economia. A incerteza do cenário político/eleitoral também é outro complicador para uma recuperação mais robusta.

Edição desta terça (24) ainda conta com os comentários de Andreza Matais da “Coluna do Estadão”. O tema de hoje é o encontro do pré-candidato Geraldo Alckmin (PSDB) com o seu virtual candidato a vice-presidente, Josué Gomes (PR). Apesar de terem conversado pessoalmente ontem, em São Paulo, a negociação para uma composição oficial de chapa não teve um desfecho.

Na coluna “Direto ao Assunto”, José Nêumanne Pinto traz sua visão sobre o mesmo tema: a obsessão de se buscar uma aliança com o empresário mineiro, filho de José Alencar.

