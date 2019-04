‘Estadão Notícias’: STF joga contra a democracia? Podcast ouve Miguel Reale Júnior e Gilson Dipp

As instituições estão fraturadas, todos os poderes estão fora do eixo. Essa é a conclusão do jurista Miguel Reale Júnior ao analisar a queda de braço entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Procuradoria Geral da República (PGR) sobre os desdobramentos do inquérito contra ofensas ao STF. Entrevistado no episódio de hoje do programa, Reale diz que o presidente da Corte, Dias Toffoli, e o ministro Alexandre de Moraes colocam a democracia em risco ao impor censura a imprensa e promover uma caça às bruxas sobre quem fez críticas na internet ao colegiado.

Ainda sobre este assunto, ouvimos também o ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Gilson Dipp. Para ele, houve imprudência do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com Dipp, ‘fake news’ se resolve pelos métodos legais, e não com o Supremo se apropriando daquilo que faz a Polícia e o Ministério Público. E crava: esse episódio “é temeroso e grave”.

Confiram também os comentários de José Nêumanne Pinto na coluna “Direto ao Assunto”.

