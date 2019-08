‘Estadão Notícias’: STF tende a contrariar agenda bolsonarista neste 2º semestre? Ouça podcast

O Supremo Tribunal Federal voltou às atividades e terá que se debruçar, neste segundo semestre, sobre temas de grande impacto político. Aliás, no primeiro dia de trabalho, os ministros já impuseram uma derrota ao presidente Jair Bolsonaro em relação a demarcação de terras indígenas. Além disso, o ministro Luiz Fux também proibiu que as mensagens obtidas de celulares de autoridades sejam destruídas.

O caminho até o fim do ano para a mais alta Corte do País tende a ser espinhoso. Os magistrados terão que decidir questões que atingem de Lula a Flávio Bolsonaro. Dias Toffoli, presidente do STF, promete agilizar o debate sobre a suspensão de investigações que usaram dados do Coaf, sem prévia autorização. Além disso, a suspeição de Moro no processo de Lula e a prisão após condenação em segunda instância também estão na pauta.

Edição de hoje debate os desafios do Supremo no segundo semestre contando com a análise da colunista do Estadão, Eliane Cantanhêde.

