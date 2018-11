‘Estadão Notícias’: STF vai barrar de vez indulto natalino de Temer?

O Supremo Tribunal Federal (STF) promete retomar nesta quarta-feira (28) o julgamento do processo sobre as regras do indulto de Natal concedidas pelo presidente Michel Temer em 2017. Caso fossem aplicadas conforme texto original, condenados por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro poderiam ser libertados – já que se estabelecia que o condenado poderia ser beneficiado se tivesse cumprido um quinto da pena, sem especificar o tipo de crime cometido. A medida foi barrada por liminar do ministro Luís Roberto Barroso em março deste ano. A partir de hoje, o plenário da Corte decide se essa liminar permanece válida. Conversamos sobre o assunto com a editora da Coluna do Estadão, Andreza Matais. Ela ainda fala sobre como o Supremo pretende reagir à pressão de diversas associações de juízes que ficaram descontentes com o fim da concessão do auxílio-moradia.

Episódio desta quarta-feira ainda bate um papo com o editor de Esportes do Estadão, Robson Moreli, sobre o impasse em torno da decisão da Copa Libertadores da América. A Comebol marcou a segunda partida da final para 8 ou 9 de dezembro, em local fora do território argentino. Não se sabe ao certo que cidade vai sediar o evento e, para complicar, o Boca Juniors já declarou que não quer disputar o jogo.

Na coluna “Direto ao Assunto” de hoje, José Nêumanne Pinto comenta sobre habeas corpus da defesa de Lula que questiona a suposta falta de parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro ao assumir o Ministério da Justiça no futuro governo Bolsonaro.

