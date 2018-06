‘Estadão Notícias’: Temer vence, mas perde força com base governista

Edição desta quinta-feira, 26, se concentra nos primeiros desdobramentos da votação que derrubou a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. A salvação já era esperada, mas a maneira como ela se colocou foi aquém dos planos do Palácio do Planalto. A base governista não deu uma vitória expressiva a Temer, abaixo do patamar da votação da primeira denúncia apresentada pelo ex-procurador-geral, Rodrigo Janot. A questão agora é com qual agenda e com qual capital político este governo vai trabalhar. Ainda é possível pensar em uma reforma mínima da Previdência? Programa de hoje não só embarca neste flanco analítico, como traz um amplo resumo de como foi o dia de votação de ontem, com direito ao susto da notícia envolvendo a saúde do presidente. Ouça no player abaixo.

Na área econômica, programa de hoje ainda analisa a decisão do Copom de cortar em 0,75% a Selic, a taxa básica de juros da economia. O ciclo de quedas começa a ficar mais moderado, indicando que o Banco Central irá pisar no freio em relação à Selic. Resta saber se os efeitos na economia produtiva serão tão logo assimilados – o que é essencial para a retomada do crescimento.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify (conhecida pelo acervo musical). Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de buscas. Ou pode clicar diretamente neste link.