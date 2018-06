‘Estadão Notícias’: Temperatura elevada no Congresso e bastidores da sucessão

Edição desta quarta-feira, 24, mostra o quanto o Congresso perdeu a paz após a detonação da crise política com as delações de empresários e controladores da JBS. Mais do que as reformas, agora emperradas, o debate se concentra na possível sucessão de Temer na presidência. Segundo a colunista Andreza Matais, o nome de Tasso Jereissati (PSDB-CE) ganhou força entre os tucanos. Ouça no player abaixo.

O programa ainda faz uma análise do vídeo divulgado ontem pelo senador afastado Aécio Neves (PSDB-MG), em que ele se defende da delação de Joesley Batista, da JBS. O repórter Pedro Venceslau destaca os principais trechos de sua declaração.

Confira também uma entrevista com o cientista político Vitor Oliveira, da consultoria Pulso Público, sobre a crise política no governo Temer, e a coluna de José Nêumanne Pinto (‘Direto ao Assunto’).

Interatividade

