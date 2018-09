‘Estadão Notícias’: Tentar extrair votos do eleitorado de Bolsonaro é a melhor estratégia?

O candidato Jair Bolsonaro tem sido o alvo principal de parte dos adversários nas peças de campanha inseridas nas programações de rádio e TV desde sexta-feira (31). Geraldo Alckmin (PSDB) é quem montou uma artilharia mais pesada para tentar desconstruir o representante do PSL. A questão que se coloca é: a estratégia de buscar votos entre os eleitores de Bolsonaro é a que pode produzir um resultado mais efetivo? As pesquisas dão indicativos de que essa conversão não será nada fácil. Analisamos o assunto num bate-papo com o jornalista José Fucs, do BR18.

Edição desta segunda-feira traz ainda a agenda econômica da semana, com os comentários da editora do Broadcast, Silvia Araujo. Na pauta, tem resultado do IPCA de agosto, a disparada do dólar e a reunião da Argentina com o FMI.

Confira também a coluna “Direto ao Assunto”, com os comentários de José Nêumanne Pinto.

