‘Estadão Notícias’: Ter visão neoliberal é positivo para o PSDB, diz economista sobre documento

Edição desta quarta-feira, 29, analisa o teor do documento apresentado ontem pelo PSDB que pode servir de diretriz para a campanha eleitoral do partido no ano que vem. Preparado pelo presidente do Instituto Teotônio Vilela (ITV), José Aníbal, o texto de 15 páginas tem viés bastante econômico e fala em aplicar um “choque de capitalismo” no País, tendo como base as privatizações, o incentivo a livre iniciativa, um melhor controle fiscal, além de defender as reformas estruturais, como a previdenciária e tributária. É claro que esta carta de intenções da sigla não contou com ampla aprovação de membros da cúpula e de setores mais técnicos do partido. O senador Tasso Jereissatti, por exemplo, classificou o documento de “velho”. Já a economista Elena Landau, referência entre os tucanos, disse que o conteúdo é fraco e cheio de platitudes. Enfim, o PSDB continua a bater cabeça na hora de definir seus rumos. O economista Alexandre Chaia, professor do Insper, vê com bons olhos a guinada liberal do partido apresentada neste documento, mas teme pela capacidade de execução do plano – justamente pelas divisões políticas que cercam o PSDB. “O grande problema é o PSDB se entender”, conclui. Ouça a análise completa no player abaixo.

Programa de hoje volta a debater a reforma da Previdência no aspecto de sua viabilidade política. Apesar do esforço do governo do presidente Michel Temer em chegar a um texto enxuto e possível de ser votado, a predisposição da base e do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de colocá-lo em pauta ainda neste ano se mostra cada vez menor.

