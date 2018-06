‘Estadão Notícias’: Troca por Segóvia não agradou comando da PF, analisa Andreza Matais

Edição desta quinta-feira, 09, comenta a oficialização do novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segóvia. Segundo a a editora da ‘Coluna do Estadão’, Andreza Matais, avaliação é de que o delegado irá atender mais as demandas políticas, justamente porque chega para o cargo respaldado pelo PMDB dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. “Eles convenceram o presidente Michel Temer a nomear o Segóvia. Não era um nome que Temer queria e conhecia”, explica Matais. “As pessoas mais próximas a Daiello na cúpula da PF vão pedir para sair do cargo”, afirma. Ouça análise completa no player abaixo.

Outro assunto do programa de hoje diz respeito as estratégias do governo federal para tentar emplacar a reforma da Previdência no Congresso. Debatemos o tema com o professor da FAAP e do Instituto de Direito Público de São Paulo, Luiz Fernando Amaral. Para ele, a pauta de projetos da Câmara na segurança pública poderá ajudar na negociação de temas impopulares, como a Previdência. “Me parece uma habilidade do presidente Rodrigo Maia. De algum modo, você encaminha essa pauta da segurança pública, que tem um apelo popular mais imediato e que, em tese, é positiva. Também é uma forma da situação buscar negociações em relação a Previdência e aí encontrar um momento adequado para efetivamente votar aquilo que for possível da reforma”.

Confira ainda um bate papo com o repórter do Estadão, Luiz Fernando Toledo. Ontem, ele publicou matéria que revelava a intenção do número 2 da Secretaria Especial de Comunicação, em SP, de dificultar o acesso a informações públicas solicitadas por meio da Lei de Acesso à Informação. Lucas Tavares acabou demitido ainda na manhã de ontem pelo prefeito João Dória.

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify (conhecida pelo acervo musical). Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de buscas. Ou pode clicar diretamente neste link.