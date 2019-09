‘Estadão Notícias’: Trump pressionado e Aras goleia no Senado; ouça análises no podcast

O presidente americano Donald Trump é alvo de um processo de impeachment aberto pela Câmara dos Deputados. O motivo é o pedido de investigação contra o filho do ex-vice presidente e pré-candidato democrata Joe Biden. Quais as chances do impeachment prosperar? O quanto essa crise complica suas pretensões eleitorais no ano que vem? Conversamos sobre o tema com a correspondente do Estadão nos EUA, Beatriz Bulla. Ouça no player abaixo.

Outro assunto da edição de hoje é a fácil aprovação de Augusto Aras no Senado Federal para assumir a PGR. Passado o crivo político, como será sua conduta daqui para frente? O professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral, analisa o tema.

(Foto: Stephanie Keith/Getty Images/AFP)