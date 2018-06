‘Estadão Notícias’: Trump recua na política de separação familiar, mas questão não está plenamente resolvida

Após intensa pressão, doméstica e internacional, o presidente americano Donald Trump decidiu revogar medida que separava pais e filhos imigrantes pegos tentando entrar nos Estados Unidos ilegalmente. Desde maio, pelo menos 2.300 crianças foram enviadas a abrigos sem a companhia dos pais, algumas das quais ainda bebês ou com poucos anos de idade. Segundo informações de representações brasileiras nos EUA, 49 delas são brasileiras – a mais nova é um menino de apenas 5 anos.

O tema ganhou proporções globais e causou forte constrangimento aos EUA depois que imagens de menores mantidos em jaulas e gravações de vozes de crianças que choravam foram divulgadas. Conversamos sobre o assunto com a correspondente do Estadão no país, Claudia Trevisan. Segundo ela, apesar da revogação, a questão da separação familiar ainda não está plenamente resolvida juridicamente e, a depender dos desdobramentos, poderá retornar.

Na esfera econômica, edição de hoje analisa decisão do Copom em manter a taxa básica de juros da economia brasileira em 6,5%. Nosso convidado é o economista Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria.

