‘Estadão Notícias’: Tudo sobre o julgamento que abriu caminho para a prisão de Lula

Edição desta quinta-feira, 05, analisa resultado do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal (STF). O recurso que tentava impedir a prisão do petista foi negado pelo plenário da corte por 6 votos a 5. Condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex de Guarujá, Lula aguarda agora último recurso no próprio tribunal.

Neste programa especial, você vai ouvir um breve compacto de como se comportaram cada um dos onze ministros na sessão que terminou na madrugada desta quinta-feira. Ainda vai ouvir a análise do professor de Direito Constitucional Luiz Felipe Panelli. Ele explica que a prisão de Lula não é automática, mas que, sim, ele está neste momento “desprotegido”. Participa ainda desta edição José Nêumanne Pinto, que vai falar sobre o impacto político da decisão do STF. Nêumanne vê o caminho eleitoral para Lula praticamente encerrado com essa decisão do Supremo.

