‘Estadão Notícias’: TV vira tábua de salvação para ‘status quo’ da política

A classe política mais tradicional, aquela formada pelos grandes partidos, tem a confiança de que o espaço na TV poderá mudar o cenário na corrida presidencial. Em outras palavras, de que poderá desidratar a candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) e resgatar a velha polarização PT X PSDB. Mas será que isso será consumado tão facilmente? Ou há densidade real na mobilização via redes sociais? Estaríamos diante da implosão de um modelo de campanha que vigorou até agora? Debatemos este tema no programa com um especialista em comunicações, o professor Eugenio Bucci, jornalista e professor da ECA-USP. Ouça no player abaixo.

No comentário de hoje de José Nêumanne Pinto, a ousadia do PT em tentar colar na Justiça a ideia de que Lula é “ficha limpa”.

Confira ainda como foi a sabatina com o economista Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central e um dos formuladores do programa econômico da campanha de João Amoêdo, do partido Novo.

Você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts.

