‘Estadão Notícias’: Um ano depois, facada ainda assombra Bolsonaro e alimenta teses políticas

Domingo, 8 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro vai fazer uma nova cirurgia em decorrência da facada que sofreu em setembro do ano passado. O ataque, que completa um ano nessa sexta, mexeu consideravelmente com o rumo das eleições em 2018. Mas ele foi realmente decisivo, como alguns defendem? E a tese de que existiria um mandante por trás do crime cometido por Adélio Bispo, se sustenta?

Edição de hoje relembra como foi o episódio e qual o impacto ele teve para o contexto político. Participam dessa edição o editor de Política, Eduardo Kattah, o cientista político Carlos Melo (Insper), a editora do ‘BR Político’, Vera Magalhães, e o colunista da Rádio Eldorado, Alexandre Garcia. Ouça no player acima.

