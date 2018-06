‘Estadão Notícias’: Um paralelo entre as operações Lava Jato e Mãos Limpas, na Itália

Edição desta terça-feira, 17, bate um papo com o repórter especial do Estadão, Marcelo Godoy. Ele conversou com dois importantes personagens da Operação Mão Limpas, na Itália, que acaba de completar 25 anos. São eles: Piercamillo Davigo, presidente da seção criminal da Corte de Cassação da Itália, e Gherardo Colombo, ex-ministro da mesma Corte. A operação de combate à corrupção italiana serviu de inspiração e modelo para o trabalho dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, aqui no Brasil. “A Mãos Limpas gerou um terremoto na política italiana”, conta Marcelo. “A partir disso, as forças políticas italianas se reorganizaram. Houve uma reação a ação dos magistrados, com aprovação de leis que limitavam coleta de provas, que modificavam a tipificação de crimes e, desta forma, aumentavam as possibilidades de prescrição de penas, fazendo com que o mundo político italiano conseguisse barrar a Operação Mãos Limpas”, explica. Ouça no player abaixo.

Outro assunto do programa de hoje é a expectativa para a votação no Senado Federal sobre o futuro político de Aécio Neves. Afinal, a Casa vai derrubar a decisão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e devolver a vida noturna ao parlamentar tucano? Em jogo está mais do que um processo moral ou ético. Entram nesta balança o equilíbrio entre poderes e o cálculo eleitoral da classe política implicada. Com o voto aberto, quem vai assumir um posicionamento que possa livrar Aécio?

Para participar do programa com seu comentário ou sugestão, você pode mandar um email para: podcast@estadao.com

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

O ‘Estadão Notícias’ é um dos poucos podcasts disponibilizados na plataforma de streaming Spotify (conhecida pelo acervo musical). Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de buscas. Ou pode clicar diretamente neste link.