‘Estadão Notícias’: Universidades estão sendo perseguidas?

Nas últimas semanas, o Ministério da Educação anunciou um congelamento de 30% da verba das universidades federais. Essa porcentagem é sobre os valores chamados “não discricionários”, usados, por exemplo, para gastos com água e luz. Logo depois da repercussão, o titular da pasta Abraham Weintraub, disse que houve um equivoco e que o contingenciamento é de 3,5%. Mas quais são as consequências dessa medida, e o quanto ela pode interferir na gestão das universidades? Ouvimos especialistas em educação e profissionais que atuam na área, como o reitor da Universidade Federal do ABC, Dácio Mateus, o Diretor de Políticas educacionais do Todos Pela Educação, Olavo Nogueira e a repórter especial do Estadão, Renata Cafardo. Ouça no player abaixo:

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.