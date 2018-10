‘Estadão Notícias’: Voto útil e debate ainda podem mudar eleição?

* Por Haisem Abaki

O programa desta segunda-feira, 1º, analisa as possíveis estratégias dos candidatos à Presidência da República a menos de uma semana da eleição. Quais serão as cartadas finais?

De um lado, Jair Bolsonaro (PSL), tenta manter o primeiro lugar nas pesquisas e evitar prejuízos com comentários de seu vice, general Hamilton Mourão (PRTB), e do formulador de sua política econômica, Paulo Guedes. De outro, o segundo colocado, Fernando Haddad (PT), com potencial de crescimento, tenta se expor cada vez mais ao eleitorado do ex-presidente Lula como seu herdeiro político.

Já Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB) buscam segurar a debandada de seus eleitores e se apegam ao discurso do voto útil. Tudo isso na semana em que, na quinta-feira, será realizado o último debate entre os postulantes ao Planalto, na TV Globo. Acompanhe a análise de Eliane Cantanhêde, colunista de política do Estadão e da Rádio Eldorado, dos possíveis cenários dos últimos momentos da campanha eleitoral no primeiro turno. E também toda a expectativa do mercado financeiro para o desfecho da eleição presidencial.

Confira também a coluna Direto ao Assunto com os comentários de José Nêumanne Pinto.

