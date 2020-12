Estamos à beira do racionamento de energia? Ouça no ”Estadão Notícias’

Nesta semana, a agência Nacional de Energia Elétrica anunciou o retorno da bandeira vermelha nas contas de luz. O que isso significa? A cada 100 kWh, a energia ficará R$ 6,24 mais cara. Esse aumento só deveria ocorrer no ano que vem, mas a Aneel alertou que o aumento do consumo, aliado ao baixo nível das represas, fizeram com que o país tivesse que utilizar outros meios de produção de energia, como as termelétricas, que são mais caras. Além disso, as previsões de chuva para o mês de dezembro nas represas não são animadoras, o que pode complicar o fornecimento de energia nos próximos meses.

Afinal, diante deste cenário é possível que tenhamos um racionamento de energia? Qual é a situação atual do sistema elétrico brasileiro? Na edição de hoje, conversamos com o professor e coordenador do Centro de Análise, Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Energéticos do Instituto de Energia e Ambiente da USP.

