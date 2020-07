EUA e China protagonizam nova ‘guerra fria’? Ouça no ‘Estadão Notícias’

As relações entre Estados Unidos e China se agravaram nesta semana após o governo americano fechar um consulado chinês em Houston, no Texas. A ação foi motivada pela acusação de que dois hackers do país tentaram roubar dados de uma pesquisa sobre vacina. A China negou relação com os acusados e disse que vai retaliar a decisão. O embate diplomático entre os dois países se intensificou no governo Donald Trump. Vários foram os assuntos que provocaram um estremecimento na relação: aumento de tarifas sobre produtos, Hong Kong, Organização Mundial da Saúde, entre outros.

Afinal, a atual “guerra fria” entre EUA e China, pode ser comparada ao período da “guerra fria” entre americanos e soviéticos iniciada na década de 40? O que está por trás dessa briga diplomática? Na edição de hoje, conversamos sobre o assunto com a correspondente do Estadão, em Washington, Beatriz Bulla, e com o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Roberto Goulart Menezes.

