Everest: o topo do mundo está congestionado; ouça edição especial do podcast ‘Estadão Notícias’

A temporada de escalada ao monte Everest já registrou ao menos onze mortes em 2019. A elevada letalidade verificada nesta temporada não está relacionada apenas às condições extremas, típicas para uma montanha com mais de 8 mil metros. A combinação do excesso de alpinistas com o despreparo de boa parte deles pode dar pistas para tamanha catástrofe.

Edição do podcast de hoje (29) investiga as raízes do problema ouvindo a opinião dos experientes alpinistas Waldemar Niclevicz e Carlos Santalena. Fomos entender também o que leva uma pessoa a encarar um desafio tão extremo, com riscos iminentes de morte, captando a análise do psiquiatra Daniel Barros. Por fim, este “turismo canibal” não é uma exclusividade do Everest. Diversos locais do mundo sofrem atualmente com excesso de visitantes. Quem traça este panorama aqui no programa é a editora do Caderno Viagem, Adriana Moreira.

(Foto: Project Possible/AFP)