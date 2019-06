Exclusivo: Ouça a entrevista de Sérgio Moro ao Estadão; podcast ‘Estadão Notícias’ ainda analisa saída de Joaquim Levy do BNDES

No programa de hoje, você vai ouvir uma entrevista exclusiva com o ministro da Justiça Sérgio Moro, feita pelos repórteres Fausto Macedo e Ricardo Brandt. Na conversa, em seu gabinete, o ex-juiz falou sobre os vazamentos de supostas conversas com procuradores da Lava Jato, prisão de Lula, indicação ao STF e pacote anticrime. Ouça no player abaixo:

Além disso, o fim de semana, mais uma vez, não foi de calmaria no governo Bolsonaro. Depois do presidente declarar que a cabeça de Joaquim Levy estava a prêmio, ainda no sábado (15), o presidente do BNDES pediu demissão no dia seguinte. A nomeação do advogado Marcos Barbosa Pinto para o cargo de diretor de mercado de capitais do banco de fomento foi o o estopim da crise. É claro que há outros motivos que se somam a demissão, desde a própria participação de Levy no governo Dilma, passando por outras decisões técnicas que desagradaram até o ministro da Economia, Paulo Guedes. Fatos que são reforçados somente agora, com saída de Levy confirmada. Nós analisamos o caso numa conversa com o editor de ‘Economia’ do Estadão, Alexandre Calais.

