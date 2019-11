Exército contra invasões de terra e a direita no Uruguai. Ouça no ‘Estadão Notícias’

Utilizar o exército para fazer reintegração de posse no campo, essa é a mais recente ideia do presidente Jair Bolsonaro. A proposta chamada de “GLO Rural” será entregue ao Congresso Nacional, e poderia ser empregada apenas com uma canetada do capitão. A Garantia da Lei e da Ordem é autorizada no Brasil, quando as forças de segurança estaduais não conseguem amenizar situações graves de perturbação da ordem como, por exemplo, no Rio de Janeiro. Mas afinal, o que significa usar a GLO nas reintegrações de posse de terras no Brasil?

Na edição de hoje, ouvimos Renato Sérgio de Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e Luís Alexandre Fuccille, da Unesp.

Ainda no programa, a vitória da centro-direita no Uruguai, após 15 anos de governos da esquerda no país. Quem analisa o assunto é o professor da UNB, Roberto Goulart Menezes.

