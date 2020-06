Expresso: A busca pela esposa do Queiroz; Bolsonaro é obrigado a usar máscara; e os 50 anos do Queen

O Ministério Público de Minas Gerais a Polícia Militar do Estado, em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro, desencadearam na manhã desta terça, 23, a segunda Etapa da Operação Anjo para cumprir quatro mandados de busca e apreensão no âmbito das investigações sobre ‘rachadinhas’ no gabinete do senador Flávio Bolsonaro à época em que era deputado estadual no Rio. Segundo a Promotoria, a ação tem como objetivo localizar Márcia Oliveira de Aguiar, mulher do ex-assessor parlamentar do filho ’01’ do presidente, Fabrício Queiroz. Ao menos parte dos mandados é cumprida em Belo Horizonte.

E ainda: uma homenagem real aos 50 anos do Queen. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 23. Clique no player acima.

Advogado de Flávio Bolsonaro, Luis Gustavo Botto Maia (esquerda) , Raimunda Veras Magalhães (mãe do miliciano Capitão Adriano) e Márcia Oliveira de Aguiar (mulher de Fabricio Queiroz). Foto: MP-RJ