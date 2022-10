Expresso: A evangélicos, Lula reafirma liberdade de culto no Brasil

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou na manhã desta quarta-feira da leitura de sua carta aos evangélicos, em evento com lideranças religiosas, e reafirmou o compromisso, se eleito, com a liberdade de culto no País. O texto diz que os evangélicos são bem-vindos para participar do Executivo e fala de medidas do petista ao segmento enquanto foi presidente, como a sanção da Lei da Liberdade Religiosa e a criação do Dia da Marcha para Jesus.

O Congresso teve uma renovação efetiva de apenas 8% de suas cadeiras nas eleições do último dia 2. O resultado das urnas mostrou que a maioria dos deputados e senadores eleitos já ocupou mandatos, cargos de alto escalão do governo ou é herdeira de tradicionais famílias da política. Sem contar essas situações, sobram apenas 39 deputados sem vínculo político que tomarão posse em 2023. No Senado, só um senador eleito nunca ocupou antes um cargo público.

E ainda: uma nova pesquisa sobre a corrida presidencial e a queda de um helicóptero, que deixou dois feridos na zona sul de São Paulo. Ouça estas e outras notícias desta quarta-feira, 19, no “Eldorado Expresso”.