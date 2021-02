Expresso: A polêmica novela do caso Daniel Silveira; sobe o preço da gasolina; e conflito de regra na volta às aulas

Dois dias depois de o deputado bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ) ser preso, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), no Palácio da Alvorada na manhã desta quinta-feira, 18. No encontro, Lira afirmou ao chefe do Executivo que a tendência é a Casa manter a prisão do parlamentar.

E ainda: o conflito de regras na volta às aulas presenciais em São Paulo. Ouça essas e outras notícias desta quinta-feira, 18, no “Eldorado Expresso”.

