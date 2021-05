Expresso: A reconvocação de Pazuello na CPI

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), anunciou que na quarta-feira será enviado o pedido de reconvocação de Pazuello e do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para novos esclarecimentos. O presidente da CPI criticou a participação de Pazuello, que é general da ativa, numa manifestação realizada neste domingo ao lado do presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. “Espero que o Exército brasileiro possa tomar as providências necessárias”, ressaltou. O regulamento da instituição considera uma transgressão o envolvimento de oficiais da ativa em manifestações políticas sem autorização do comando.

E ainda: o risco de uma terceira onda da pandemia.

