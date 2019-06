‘Expresso’: A troca de ministros, acordo pela reforma e novo capítulo EUA e Irã

O presidente Jair Bolsonaro anunciou o advogado e major da Polícia Militar Jorge Antonio de Oliveira Francisco para assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República, no lugar de Floriano Peixoto Neto que, por sua vez, vai assumir a presidência dos Correios. Bolsonaro comunicou as mudanças em pronunciamento à imprensa, no Palácio do Planalto, ao lado dos dois. Questionado sobre a quantidade de mudanças nos ministérios, o presidente disse que algumas trocas foram necessárias por posições contrárias a dele.

Fontes da Câmara dos Deputados e da área econômica do governo informaram ao Broadcast do Estadão que está a caminho um acordo para a votação da reforma da Previdência no Plenário da Câmara antes do recesso parlamentar, que começa em 18 de julho. O acordo está sendo costurado pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e integrantes do governo. Segundo interlocutores de Maia, a negociação ainda não está fechada, mas há otimismo que a votação ocorra dentro desse prazo.

Além disso, a tensão entre Estados Unidos e Irã ganha mais um capítulo. Donald Trump, teria aprovado ataques militares contra o Irã em retaliação pela derrubada de um avião de vigilância não tripulado americano perto do Estreito de Ormuz. No Twitter, presidente americano afirmou ter considerado desproporcional um ataque a alvos iranianos depois de ser informado que 150 pessoas seriam mortas.

