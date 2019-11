‘Expresso’: Ações contra Eduardo, investigação sobre óleo no Nordeste e ‘Dia do Fico’ de Carille

A declaração do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) favorável ao AI-5 da ditadura militar gera ações contra ele no Supremo Tribunal Federal e no Conselho de Ética da Câmara. A Polícia Federal aponta um navio grego como principal suspeito pelo derramamento de óleo no litoral do Nordeste brasileiro. Já o presidente Jair Bolsonaro (PSL) diz que não vai à posse do novo presidente argentino, Alberto Fernández.

Confira ainda o comentário de Robson Morelli sobre o “Dia do Fico” de Fábio Carille no Corinthians. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta sexta-feira, 1º de novembro. Clique no player acima.

