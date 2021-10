Expresso: Ações de violações de direitos humanos triplicam na pandemia

O número de casos na Justiça brasileira relacionados a violações de direitos humanos no primeiro ano da pandemia teve um salto sem precedentes na série que acompanha, desde 2014, a evolução das disputas judiciais. Em 2020, o número de novas ações triplicou em relação ao ano anterior. Foram quase 65 mil registros em tribunais do País, ante cerca de 19 mil em 2019. A alta no número de casos foi puxada por demandas de assistência social, que correspondem a 71% dos registros. Em seguida, vêm as relacionadas a pessoas com deficiência. Os dados foram reunidos pelo Conselho Nacional de Justiça.

De folga no litoral paulista, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que caso o Congresso Nacional derrube o veto dele no PL que previa a distribuição gratuita de absorventes higiênicos, ele irá “tirar o dinheiro da Educação e da Saúde” para custear a ação. A decisão de vetar a distribuição gratuita dos itens de higiene foi publicada na edição desta quinta-feira do “Diário Oficial da União”. Bolsonaro argumenta que o texto do projeto não estabeleceu fonte de custeio sendo, portanto, inconstitucional.

E mais: O real responsável pelo fim dos Beatles segundo Paul MacCartney e a viagem do real capitão Kirk ao espaço. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 11, no “Eldorado Expresso”.

