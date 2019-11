‘Expresso’: Acordo de leniência da OAS, cúpula do Brics e preparativos para o GP do Brasil

Empreiteira OAS faz acordo de leniência e pagará R$ 1,9 bilhão por crimes investigados pela Operação Lava Jato. No segundo dia de encontro do Brics, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro diz que a política externa de seu governo tem “os olhos no mundo”, mas coloca o Brasil em primeiro lugar.

Acompanhe ainda: as informações da crise na Bolívia direto de La Paz e os preparativos para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em Interlagos. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta quinta-feira, 14. Clique no player acima.

