Expresso: Acordo EUA e China, INSS contrata militares e Florida Cup 2020

A guerra comercial entre Estados Unidos e China deve entrar em uma nova fase mais calma nesta quarta-feira, 15, quando o presidente norte-americano, Donald Trump, e o vice-premiê chinês, Liu He, assinarem um acordo inicial que busca aumentar as compras chinesas de produtos manufaturados, agrícolas, energia e serviços dos EUA.

E ainda: começa a Florida Cup 2020, a competição que reúne clubes de várias partes do mundo. Nesta temporada, o Brasil estará representado por Corinthians e Palmeiras. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 15. Clique no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.