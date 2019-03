‘Expresso’: Adiamento da ida de Guedes à CCJ, Bolsonaro no cinema e seleção sob pressão

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) prometeu mais empenho para aprovar a reforma da Previdência e recomendou a seus ministros que busquem uma pacificação com os deputados. Nesse esforço, o ministro da Economia, Paulo Guedes, iria hoje à tarde à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas desistiu de enfrentar os riscos de uma sabatina e de um enfrentamento com a oposição. O assunto é um dos destaques do Eldorado Expresso desta terça-feira, 26.

Ainda nesta edição, Haisem Abaki e Leandro Cacossi falam sobre a ida do presidente e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, a um cinema em Brasília; o novo recuo do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, agora sobre a prova de alfabetização; o amistoso da seleção brasileira contra a República Checa, em Praga; o show de Paul McCartney em São Paulo; entre outros assuntos. Ouça no player acima. Você também pode ouvir o Eldorado Expresso ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

