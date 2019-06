‘Expresso’: Adiamento do julgamento de Lula, depoimento de Flordelis e desabafo de Marta

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que não vai devolver para julgamento hoje o processo que trata da suspeição do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, no processo que levou à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no caso do triplex do Guarujá. Com isso, a Segunda Turma da Corte só deve analisar o tema após o recesso do Judiciário, a partir de agosto. Enquanto isso, uma pesquisa da consultoria Atlas Político aponta queda de 10 pontos na popularidade de Moro, após a divulgação de conversas vazadas sobre a Operação Lava Jato.

No Rio de Janeiro, a deputada federal Flordelis (PSD-RJ) Presta depoimento agora à tarde sobre as confusas versões para o assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. Confira também a repercussão do desabafo da atacante Marta pedindo mais apoio ao futebol feminino após a eliminação da Copa do Mundo diante da França. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expresso desta segunda-feira, 24. Clique no player acima.

