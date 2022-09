Expresso: Agregador de Pesquisas do Estadão aponta Lula com 44% e Bolsonaro com 32%

O agregador de pesquisas eleitorais do Estadão Dados já está atualizado com os números divulgados nesta segunda-feira, 05, pela empresa FSB. Segundo a Média Estadão Dados, calculada pelo agregador, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 44% das intenções de voto e Jair Bolsonaro, 32% (PL).

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) vai gastar R$ 3,38 milhões com o desfile militar de 7 de Setembro em Brasília neste ano. A previsão do custo foi publicada no Diário Oficial da União e o serviço será prestado pela WFC-Goiás Serviços e Prestações. Além da tradicional parada militar na Esplanada dos Ministérios, também estão previstos fogos de artifício na Torre de TV da capital federal. No desfile de 2019, o mais recente, o valor da realização do evento foi de R$ 971 mil.

E ainda: a reabertura do Museu do Ipiranga, em São Paulo, e a escolha da nova primeira-ministra do Reino Unido. Ouça estas e outras notícias desta segunda-feira, 5, no “Eldorado Expresso”.