Expresso: Ajuda do G-7 à Amazônia, popularidade do Bolsonaro e homofobia nos estádios

Além de mandar um frota aérea, o G-7 elaborou um plano de ajuda a médio prazo destinado ao reflorestamento que será apresentado na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas no fim de setembro. E mais, não é só a Amazônia que está queimada, mas também a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Pesquisa mostra alta de 20 pontos na negativa do governo.

Torcedores do Vasco chamam São Paulo de “time de bicha” durante jogo e clube pode ser punido. Ouça tudo isso e muito mais no Eldorado Expressodesta segunda-feira, 26. Clique no player acima. Você também pode ouvir o programa ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

