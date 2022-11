Expresso: Alckmin não será ministro, diz Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin não será ministro do futuro governo.

Lula deu a declaração ao se reunir com políticos aliados no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, onde funciona a transição de governoEntre os presentes ao encontro também estavam o próprio Alckmin e a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann.

Ex-governador de São Paulo, Alckmin coordena a equipe e dividiu os trabalhos em grupos, que discutem, por exemplo, saúde, desenvolvimento social e economia.Durante o discurso, Lula também chorou ao dizer que mantém o compromisso com o combate à fome no país.

Ele afirmou que os “perdedores” da disputa eleitoral vão ter o direito de “escrever” a história do país e participar do processo de transição de governo.

