Expresso: Alerta para coronavírus aumenta, demissão na Casa Civil e músicas inéditas de João Gilberto

O Ministério da Saúde confirmou o registro de um caso suspeito de coronavírus em Minas Gerais e elevou a classificação de risco do Brasil para o nível 2, que significa “perigo iminente” da chegada do vírus. O caso suspeito é o de uma estudante de 22 anos que esteve recentemente em Wuhan, na China. Ela retornou ao Brasil no dia 24 de janeiro – embarcou na China, fez escala em Paris (na França), Guarulhos (SP) e chegou a Belo Horizonte (MG). Segundo o ministro, todas as 14 pessoas que tiveram contato com a estudante estão sendo “monitoradas”.

E ainda: Ensaio inédito de João Gilberto feito há mais de 50 anos é descoberto por pesquisador. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta terça-feira, 28. Clique no player acima.

ESTAMOS DISPONÍVEIS NA DEEZER!

Os podcasts do Estadão são oferecidos para consumo gratuito no serviço de streaming Deezer. Para ouvir, basta fazer o login na plataforma. Uma vez logado, é só colocar no campo de busca o nome do programa (“Estadão Notícias”) que você terá acesso imediato a todo nosso histórico de publicações. Você também pode acessar diretamente clicando neste link.

OUÇA TAMBÉM NO SPOTIFY!

Os podcasts do Estadão também são oferecidos para consumo gratuito na plataforma de streaming Spotify. Para acessá-lo e passar a segui-lo, basta digitar o nome do programa (“Estadão Notícias”) no campo de busca. Ou pode clicar diretamente neste link.