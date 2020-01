Expresso: Alerta para o coronavírus, Regina Duarte em Brasília e Bolsonaro x imprensa

O número de mortos em função do novo coronavírus detectado na China aumentou para 17, e o total de casos confirmados na província de Hubei, onde se localiza a cidade de Wuhan, epicentro do surto, subiu para 444, informou a televisão estatal chinesa.

E ainda: Regina Duarte chega a Brasília para conhecer o funcionamento da Secretaria Especial da Cultura. Se aceitar assumir o cargo oferecido pelo presidente, a atriz vai receber R$ 17.327,65 por mês. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso desta quarta-feira, 22. Clique no player acima.

