‘Expresso’: Aliança troca de dedo no MEC, tour de Mourão pelos EUA e balanço do Lollapalooza

O principal assunto do Eldorado Expresso desta segunda-feira, 8, é a demissão do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) anunciou que o novo chefe da pasta será o economista e professor universitário Abraham Weintraub, que era secretário-executivo da Casa Civil, cargo tido como “número 2” do ministério comandado por Onyx Lorenzoni. O programa conta com a análise da colunista Eliane Cantanhêde, que já havia antecipado a queda de Vélez no dia 29 de março. Ouça no player abaixo.

Ainda nesta edição, os apresentadores Haisem Abaki e Carolina Ercolin destacam a sequência da agenda do vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB), nos Estados Unidos; a fala do técnico da seleção brasileira, Tite, para estudantes em Harvard; as melhores apresentações do Lollapalooza 2019; entre outros assuntos. Você também pode ouvir o Eldorado Expresso ao vivo na Rádio Eldorado (FM 107,3), de segunda a sexta, a partir das 13h.

