‘Expresso’: Alta do dólar, julgamento de recurso de Lula e punição a torcedores briguentos

O dólar volta a subir nesta quarta-feira e vai ao teto de R$ 4,27, dois dias após o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer que não está preocupado com a alta da moeda americana. E hoje o TRF-4, tribunal de segunda instância da Lava Jato, julga um recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra sua condenação no caso do sítio de Atibaia. O relator já votou contra a anulação da sentença.

Confira ainda: punições mais duras para torcedores que se envolvem em brigas e uma black friday de votações no Congresso, mas não é na sexta. Ouça essas e outras notícias no Eldorado Expresso. Clique no player acima.

